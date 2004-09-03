Awld

Алия Awld

 
19 летКазахстан/Караганда
3 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Пишу и корректирую тексты! Обрабатываю фотографии! А также занимаюсь переводами английский-русский!

Я могу помочь тебе с текстом!- написать грамотные и точные субтитры на видеороли.- написать текст на любую  тему, опираясь  на данную  тобой информацию, как и на сайт, инстаграм, или даже как сообщение  твоему другу.- исправить орфографические, грамматические, речевые  ошибки в готовом тексте.- сделать текст ярким, насыщенным  с разнообразием слов ( поменять простые слова на их синонимы, переставить грамотно слова, распределить паузы  и порядок предложений).- законспектировать текст, выделив  самую нужную  информацию, подбирая не трудные слова-проверить текст на опечатки и сделать его идеально готовым для выпуска

Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 дней
#370
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#728
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $5от 5 дней
#1868