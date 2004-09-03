Пишу и корректирую тексты! Обрабатываю фотографии! А также занимаюсь переводами английский-русский!
Я могу помочь тебе с текстом!- написать грамотные и точные субтитры на видеороли.- написать текст на любую тему, опираясь на данную тобой информацию, как и на сайт, инстаграм, или даже как сообщение твоему другу.- исправить орфографические, грамматические, речевые ошибки в готовом тексте.- сделать текст ярким, насыщенным с разнообразием слов ( поменять простые слова на их синонимы, переставить грамотно слова, распределить паузы и порядок предложений).- законспектировать текст, выделив самую нужную информацию, подбирая не трудные слова-проверить текст на опечатки и сделать его идеально готовым для выпуска
Обработка фотографий
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$1/час
от $1от 3 дней
#370
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#728
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $5от 5 дней
#1868