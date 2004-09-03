Пишу и корректирую тексты! Обрабатываю фотографии! А также занимаюсь переводами английский-русский!

Я могу помочь тебе с текстом!- написать грамотные и точные субтитры на видеороли.- написать текст на любую тему, опираясь на данную тобой информацию, как и на сайт, инстаграм, или даже как сообщение твоему другу.- исправить орфографические, грамматические, речевые ошибки в готовом тексте.- сделать текст ярким, насыщенным с разнообразием слов ( поменять простые слова на их синонимы, переставить грамотно слова, распределить паузы и порядок предложений).- законспектировать текст, выделив самую нужную информацию, подбирая не трудные слова-проверить текст на опечатки и сделать его идеально готовым для выпуска