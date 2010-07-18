Axel186

Axell Axel Axel186

 
33 годаРоссия/Тобольск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
CubeMedia
Руслан 
43 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Верстка + программирование под Groupon
Все выполнено в срок и на высоком уровне, остался доволен работой Романа. Быстро учитывает все пожелания и показывает результаты налету. Роман получает самые лучшие мои рекомендации- уровень А+! Обязательно буду пользоваться его услугами в будущем, всем рекомендую.
Замечательный заказчик! Щедро оплатил заказ + бонус. Чётко расписаны задания, легко и приятно работать в таких условиях. Спасибо!
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CubeMedia
Руслан 
43 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Срочно нужно сверстать макет
Работа выполнена оперативно. Исполнитель подошел к вопросу со всей ответственностью и оправдал ожидания. Рекомендую всем данного исполнителя.
Чётко поставлена задача. Заказчик моментально оплатил работу! Спасибо большое! Приятно иметь с ним дело!
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alex_w
Россия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Нужно сделать верстку
Спасибо роману за оперативную и качественную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё чётко ровно и ясно! Я получил задание и тут же получил пред-оплату. Был интересный проект =) Спасибо большое!
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