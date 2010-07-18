Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт133 просмотра
- Сайт132 просмотра
- Сайт127 просмотров
- Рекламное Агентство - Internal page157 просмотров
- Рекламное Агентство - Internal page144 просмотра
- Рекламное Агентство - Internal page137 просмотров
- Рекламное Агентство - Internal page122 просмотра
- Рекламное Агентство - Главная136 просмотров
- Twilight - Внутренняя страница120 просмотров
- Twilight - Внутренняя страница137 просмотров
- Twilight - Главная127 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Все выполнено в срок и на высоком уровне, остался доволен работой Романа. Быстро учитывает все пожелания и показывает результаты налету. Роман получает самые лучшие мои рекомендации- уровень А+! Обязательно буду пользоваться его услугами в будущем, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Щедро оплатил заказ + бонус. Чётко расписаны задания, легко и приятно работать в таких условиях. Спасибо!
$30
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена оперативно. Исполнитель подошел к вопросу со всей ответственностью и оправдал ожидания. Рекомендую всем данного исполнителя.
Ответный отзыв
Чётко поставлена задача. Заказчик моментально оплатил работу! Спасибо большое! Приятно иметь с ним дело!
$25
10 баллов
13 лет назад
Спасибо роману за оперативную и качественную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Всё чётко ровно и ясно! Я получил задание и тут же получил пред-оплату. Был интересный проект =) Спасибо большое!