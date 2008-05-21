Требуется специалист по Джумле. Для начала необходимо сделать две формы отправки сообщения на email, с определенными полями. И потом еще доработки потребуются. Кто заинтересован, пишите на [email protected], вышлю необходимые подробности.
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать сайт на основе готового макета дизайна, ТЗ и PHPShop Enterprise phpshop.ru/docs/product.h.. Предложения жду на [email protected] с примерами ваших работ (желательно на phpshop)HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть макет, нужно сверстать и сделать сайт на PHPShop в соответствии с функционалом по ТЗ. PHPShop Enterprise http://phpshop.ru/docs/product.html Предложения жду на [email protected] с примерами ваших работ (желательно на phpshop)Сайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать дизайн, в стиле типа http://ozelenenie-service.ru/site/, только сайт будет с функциями инет-магазина. Присылайте портфолио, условия работы. Если владеете версткой, тоже укажите. Еще лучше, если сможете сделать весь сайт на cms (желательно php-shop, но если предложите ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать баннер, типа http://advert.justreal.ru/banners/balticestate344x400edit2.swf Какие будут предложения?Баннеры49 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо сделать с нуля или на основе готовых существующих решений доску объявлений. Требования к функционалу: - Регистрация пользователей. - Зарегистрированные пользователи могут создавать объявления, сохранять их как черновики, отправлять на модерацию. - Для всех посетителей доски, объявления доступны только ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется верстальщик. Требования: 1. Работа с нашей cms. 2. Необходимо самостоятельно изучить cms на примерах и будет дана вводная инструкция и тестовое задание (оплачиваемое). 3. Знание smarty. 4. Знание табличной верстки. 5. Опыт работы. Условия: Постоянная удаленная работа. Оплата - оклад (поначалу ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт15 лет назад
Обязанности: - Разработка приложений для взаимодействия с web-сервером через http-, ftp- протоколы. Требования: - Знание C# или Delphi или других технологий прикладного программирования и баз данных. - Опыт работы - Аккуратность, исполнительность - Опыт работы с CMS - Знание web-технологий, PHP, MySQL. Условия: - ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Задачи: - Поддержка и администрирование готовых сайтов - работы через CMS - Создание новых сайтов на основе CMS Требования: - Опыт работы - Аккуратность, исполнительность, быстрообучаемость - Опыт работы с различными CMS - Знание HTML - Желание и способность изучить новую CMS - Желательно ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист для верстки и привязки шаблонов к определенной cms. Предполагаются постоянные заказы, работа сдельная или оклад. [email protected]HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужна программка для управления базой сайта MySQL с рабочего стола, примерно такая http://metallurg.expostroyka.ru/beta.zip Должна быть возможность экспорта/импорта данных на сайт. Добавление в каталог фотографий с нарезкой в нужный размер. Экспорт/импорт данных в Excel. За копию этой версии мы ...Прикладное ПО18 заявокЗакрыт16 лет назад
На постоянную работу. Продвижение около 10 небольших сайтов. Кто заинтересован, присылайте резюме с портфолио на [email protected]Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер сайтов на постоянную удаленную работу. Оплата сдельная или фиксированный оклад. Кто заинтересован, присылайте резюме с портфолио на [email protected] В письме укажите стоимость Ваших услуг, средние сроки разработки дизайна.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад