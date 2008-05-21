Ayreon

Алексей Ayreon

 
44 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на Joomla

    $100

    Требуется специалист по Джумле. Для начала необходимо сделать две формы отправки сообщения на email, с определенными полями. И потом еще доработки потребуются. Кто заинтересован, пишите на [email protected], вышлю необходимые подробности.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн, в стиле типа http://ozelenenie-service.ru/site/, только сайт будет с функциями инет-магазина. Присылайте портфолио, условия работы. Если владеете версткой, тоже укажите. Еще лучше, если сможете сделать весь сайт на cms (желательно php-shop, но если предложите ...

    PHPДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash-баннер

    Нужно сделать баннер, типа http://advert.justreal.ru/banners/balticestate344x400edit2.swf Какие будут предложения?

    Баннеры49 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доска объявлений

    $100

    Необходимо сделать с нуля или на основе готовых существующих решений доску объявлений. Требования к функционалу: - Регистрация пользователей. - Зарегистрированные пользователи могут создавать объявления, сохранять их как черновики, отправлять на модерацию. - Для всех посетителей доски, объявления доступны только ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется вестальщик на cms

    $1000

    Требуется верстальщик. Требования: 1. Работа с нашей cms. 2. Необходимо самостоятельно изучить cms на примерах и будет дана вводная инструкция и тестовое задание (оплачиваемое). 3. Знание smarty. 4. Знание табличной верстки. 5. Опыт работы. Условия: Постоянная удаленная работа. Оплата - оклад (поначалу ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработчик ПО для взаимодействия с web-сайтом

    Обязанности: - Разработка приложений для взаимодействия с web-сервером через http-, ftp- протоколы. Требования: - Знание C# или Delphi или других технологий прикладного программирования и баз данных. - Опыт работы - Аккуратность, исполнительность - Опыт работы с CMS - Знание web-технологий, PHP, MySQL. Условия: - ...

    PHPMySQLDelphi
    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется веб-мастер / администратор сайтов

    $1000

    Задачи: - Поддержка и администрирование готовых сайтов - работы через CMS - Создание новых сайтов на основе CMS Требования: - Опыт работы - Аккуратность, исполнительность, быстрообучаемость - Опыт работы с различными CMS - Знание HTML - Желание и способность изучить новую CMS - Желательно ...

    PHPMySQLHTML
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа для управления базой сайта MySQL

    $500

    Нужна программка для управления базой сайта MySQL с рабочего стола, примерно такая http://metallurg.expostroyka.ru/beta.zip Должна быть возможность экспорта/импорта данных на сайт. Добавление в каталог фотографий с нарезкой в нужный размер. Экспорт/импорт данных в Excel. За копию этой версии мы ...

    MySQL
    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайнер

    $1000

    Требуется дизайнер сайтов на постоянную удаленную работу. Оплата сдельная или фиксированный оклад. Кто заинтересован, присылайте резюме с портфолио на [email protected] В письме укажите стоимость Ваших услуг, средние сроки разработки дизайна.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Munchausen
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Интернет-магазин на PHPShop
Отличный заказчик, знает чего хочет, грамотное ТЗ. Оплата достойная и вовремя. Было приятно работать.
Очень грамотный специалист. Задачу сделал точно в срок, все по ТЗ, учел все пожелания. Оставило хорошее впечатление то, что ничего не пропускает мимо, сходу понимает что требуется, не задает лишних вопросов.
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