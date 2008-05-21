Нужно сделать дизайн, в стиле типа http://ozelenenie-service.ru/site/, только сайт будет с функциями инет-магазина. Присылайте портфолио, условия работы. Если владеете версткой, тоже укажите. Еще лучше, если сможете сделать весь сайт на cms (желательно php-shop, но если предложите ...