Написание текстов на заказ
Имею полное высшее образование (политология / журналистика ) , на базе РУДН. Занимаюсь написанием работ / статей / текстов на заказ. Занимаюсь журналистской деятельностью более 3х лет.
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Нейминг и Слоганы
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$2/час
от $15от 35 часов
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Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $10от 12 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $10от 12 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $15от 12 дней
нет рейтинга