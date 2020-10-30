BarberryYana

SEO, таргетинг, контент

В интернет-маркетинге с 2014 года.

Что я могу вам предложить?

Копирайтинг, редактура:

Формирование технического задания для копирайтеров;

Поиск авторов и их контроль;

Редактура подготовленных материалов;

Написание аналитических и продающих статей, подготовку PR-публикаций;

Составление контент-плана и графика публикаций.

Работала в качестве редактора с такими проектами RetouchMe, Migronis, QATestLab.

Писала аналитические статьи на ресурсе gdetraffic.com.

Создаю коммерческий контент больше 6-ти лет.

Прошла обучение на курсе "Контент-маркетинг" Академии интернет-маркетинга от WebPromoExperts

Таргетированная реклама:

Анализ ниши, рынка и конкурентов;

Анализ целевой аудитории и сбор групп для таргетинга;

Юзабилити-аудит посадочной страницы;

Формирование стратегии на основе полученных данных;

Подготовка рекламных креативов с дизайнером;

Подготовка текстов объявлений;

Расширенная настройка событий пикселя;

Запуск тестовой компании;

Корректировка стратегии;

Аналитика рекламных кампаний;

Настройка ретаргетинговых рекламных компаний;

Ежемесячный отчет о проделанной работе и ее рузультатах.

Занимаюсь таргетированной рекламой больше двух лет.

Готова выслать кейсы и презентацию в личном общении.

Есть опыт работы в нестандартных нишах (консалтинг, киберспорт).

Занималась арбитражем трафика.

SEO-продвижение:

Анализ ниши, рынка, конкурентов;

Формирование KPI с клиентом;

Внутренний аудит сайта (технический и поисковый);

Юзабилити-аудит сайта;

Внешний аудит сайта (ссылочный профиль и репутация);

Настройка систем веб-аналитики;

Подготовка семантического ядра и проработка структуры сайта;

Внутренняя оптимизация страниц;

1.Оптимизация продвигаемых страниц под СЯ

выбор (или создание) наиболее перспективных для продвижения страниц;

написание ТЗ на тексты продвигаемых страниц;

написание и публикация оптимизированных текстов согласно ТЗ;

оптимизация метатегов продвигаемых страниц (Title, Description и, при необходимости, Keywords).

2. Оптимизация НЕпродвигаемых страниц

настройка шаблонов метатегов;

настройка блоков шаблонного контента (например, информация об оплате и доставке, блоки с преимуществами, возможность получения каких-то бонусов и т.д.);

настройка Alt и Title картинок по шаблону.

3. Внутренняя перелинковка

работа с хлебными крошками;

работа с дополнительными меню;

настройка рекомендуемого контента/товаров/услуг;

текстовая перелинковка.

Внешняя оптимизация страниц:

Анализ ссылочного профиля конкурентов

проверка ссылок конкурентов;

анализ доноров на траст и фильтры от поисковых систем.

2. Построение ссылочной стратегии

выбор лучших площадок из анализа ссылочного профиля конкурентов;

дополнительный поиск и добавление тематических каталогов и площадок для размещения пресс-релизов;

подбор форумов, отзовиков и других подходящих площадок для крауд-маркетинга;

поиск трастовых тематических сайтов (как на биржах вечных ссылок, так и методом “аутрич”);

составление плана размещения ссылок.

3. Работа с соцсетями

составление плана публикаций на основании анализа соц. активности, сделанного при аудите*

* активность в соцсетях на SEO-продвижение может влиять лишь косвенно. Но даже если полноценный SMM-маркетинг НЕ планируется, то настоятельно рекомендуется взаимодействовать с соцсетями для разбавления ссылочного профиля и повышения доверия к сайту.

Опыт работы:

Занимаюсь seo-продвижением больше 4-х лет.

Есть опыт работы с крупными проектами (работала в команде OLX).

Готова выслать кейсы и презентацию в личном общении.

Есть опыт продвижения в сложных нишах (инфобизнес, продвижение кредитных витрин, благотворительный фоонд).

Обучалась на курсе "SEO" от компании Netpeak в 2016 году (преподаватель Иван Кутас).

Прошла курс "SEO под Запад" в Академии интернет-маркетинга от WebPromoExperts (авторский курс Сергея Кокшарова)

Доп. услуги:

Создам эффективную воронку продаж.

В настоящий момент обучаюсь на авторском курсе "Маркетолог-эксперт" в Академии маркетинга GMA, основанной Мартой Коронкевич.