BarberryYana

SEO, таргетинг, контент
В интернет-маркетинге с 2014 года.
Что я могу вам предложить?
Копирайтинг, редактура:
- Формирование технического задания для копирайтеров;
- Поиск авторов и их контроль;
- Редактура подготовленных материалов;
- Написание аналитических и продающих статей, подготовку PR-публикаций;
- Составление контент-плана и графика публикаций.
- Работала в качестве редактора с такими проектами RetouchMe, Migronis, QATestLab.
- Писала аналитические статьи на ресурсе gdetraffic.com.
- Создаю коммерческий контент больше 6-ти лет.
- Текст дожимного письма для рассылки;
- Продающие посты;
- Аналитическая статья;
- Обзор сервиса;
- PR-статья.
Таргетированная реклама:
- Анализ ниши, рынка и конкурентов;
- Анализ целевой аудитории и сбор групп для таргетинга;
- Юзабилити-аудит посадочной страницы;
- Формирование стратегии на основе полученных данных;
- Подготовка рекламных креативов с дизайнером;
- Подготовка текстов объявлений;
- Расширенная настройка событий пикселя;
- Запуск тестовой компании;
- Корректировка стратегии;
- Аналитика рекламных кампаний;
- Настройка ретаргетинговых рекламных компаний;
- Ежемесячный отчет о проделанной работе и ее рузультатах.
- Занимаюсь таргетированной рекламой больше двух лет.
- Готова выслать кейсы и презентацию в личном общении.
- Есть опыт работы в нестандартных нишах (консалтинг, киберспорт).
- Занималась арбитражем трафика.
- Анализ ниши, рынка, конкурентов;
- Формирование KPI с клиентом;
- Внутренний аудит сайта (технический и поисковый);
- Юзабилити-аудит сайта;
- Внешний аудит сайта (ссылочный профиль и репутация);
- Настройка систем веб-аналитики;
- Подготовка семантического ядра и проработка структуры сайта;
- Внутренняя оптимизация страниц;
- выбор (или создание) наиболее перспективных для продвижения страниц;
- написание ТЗ на тексты продвигаемых страниц;
- написание и публикация оптимизированных текстов согласно ТЗ;
- оптимизация метатегов продвигаемых страниц (Title, Description и, при необходимости, Keywords).
- настройка шаблонов метатегов;
- настройка блоков шаблонного контента (например, информация об оплате и доставке, блоки с преимуществами, возможность получения каких-то бонусов и т.д.);
- настройка Alt и Title картинок по шаблону.
- работа с хлебными крошками;
- работа с дополнительными меню;
- настройка рекомендуемого контента/товаров/услуг;
- текстовая перелинковка.
- Внешняя оптимизация страниц:
- Анализ ссылочного профиля конкурентов
- проверка ссылок конкурентов;
- анализ доноров на траст и фильтры от поисковых систем.
- выбор лучших площадок из анализа ссылочного профиля конкурентов;
- дополнительный поиск и добавление тематических каталогов и площадок для размещения пресс-релизов;
- подбор форумов, отзовиков и других подходящих площадок для крауд-маркетинга;
- поиск трастовых тематических сайтов (как на биржах вечных ссылок, так и методом “аутрич”);
- составление плана размещения ссылок.
- составление плана публикаций на основании анализа соц. активности, сделанного при аудите*
Опыт работы:
- Занимаюсь seo-продвижением больше 4-х лет.
- Есть опыт работы с крупными проектами (работала в команде OLX).
- Готова выслать кейсы и презентацию в личном общении.
- Есть опыт продвижения в сложных нишах (инфобизнес, продвижение кредитных витрин, благотворительный фоонд).
Прошла курс "SEO под Запад" в Академии интернет-маркетинга от WebPromoExperts (авторский курс Сергея Кокшарова)
Доп. услуги:
- Создам эффективную воронку продаж.