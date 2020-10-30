BarberryYana

Яна Борисова BarberryYana

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SEO, таргетинг, контент

В интернет-маркетинге с 2014 года. 

Что я могу вам предложить? 

Копирайтинг, редактура: 

  • Формирование технического задания для копирайтеров;
  • Поиск авторов и их контроль;
  • Редактура подготовленных материалов;
  • Написание аналитических и продающих статей, подготовку PR-публикаций;
  • Составление контент-плана и графика публикаций.
Опыт работы: 

  • Работала в качестве редактора с такими проектами RetouchMe, Migronis, QATestLab.
  • Писала аналитические статьи на ресурсе gdetraffic.com.
  • Создаю коммерческий контент больше 6-ти лет.
Примеры работ: Прошла обучение на курсе "Контент-маркетинг" Академии интернет-маркетинга от WebPromoExperts

Таргетированная реклама:

  • Анализ ниши, рынка и конкурентов;
  • Анализ целевой аудитории и сбор групп для таргетинга;
  • Юзабилити-аудит посадочной страницы;
  • Формирование стратегии на основе полученных данных;
  • Подготовка рекламных креативов с дизайнером;
  • Подготовка текстов объявлений;
  • Расширенная настройка событий пикселя;
  • Запуск тестовой компании;
  • Корректировка стратегии;
  • Аналитика рекламных кампаний;
  • Настройка ретаргетинговых рекламных компаний;
  • Ежемесячный отчет о проделанной работе и ее рузультатах.
Опыт работы: 

  • Занимаюсь таргетированной рекламой больше двух лет.
  • Готова выслать кейсы и презентацию в личном общении.
  • Есть опыт работы в нестандартных нишах (консалтинг, киберспорт).
  • Занималась арбитражем трафика.
SEO-продвижение: 

  • Анализ ниши, рынка, конкурентов;
  • Формирование KPI с клиентом;
  • Внутренний аудит сайта (технический и поисковый);
  • Юзабилити-аудит сайта;
  • Внешний аудит сайта (ссылочный профиль и репутация);
  • Настройка систем веб-аналитики;
  • Подготовка семантического ядра и проработка структуры сайта;
  • Внутренняя оптимизация страниц;
1.Оптимизация продвигаемых страниц под СЯ

  • выбор (или создание) наиболее перспективных для продвижения страниц;
  • написание ТЗ на тексты продвигаемых страниц;
  • написание и публикация оптимизированных текстов согласно ТЗ;
  • оптимизация метатегов продвигаемых страниц  (Title, Description и, при необходимости, Keywords).
2. Оптимизация НЕпродвигаемых страниц

  • настройка шаблонов метатегов;
  • настройка блоков шаблонного контента (например, информация об оплате и доставке, блоки с преимуществами, возможность получения каких-то бонусов и т.д.);
  • настройка Alt и Title картинок по шаблону.
3. Внутренняя перелинковка

  • работа с хлебными крошками;
  • работа с дополнительными меню;
  • настройка рекомендуемого контента/товаров/услуг;
  • текстовая перелинковка.
  • Внешняя оптимизация страниц:
  • Анализ ссылочного профиля конкурентов
  • проверка ссылок конкурентов;
  • анализ доноров на траст и фильтры от поисковых систем.
2. Построение ссылочной стратегии

  • выбор лучших площадок из анализа ссылочного профиля конкурентов;
  • дополнительный поиск и добавление тематических каталогов и площадок для размещения пресс-релизов;
  • подбор форумов, отзовиков и других подходящих площадок для крауд-маркетинга;
  • поиск трастовых тематических сайтов (как на биржах вечных ссылок, так и методом “аутрич”);
  • составление плана размещения ссылок.
3. Работа с соцсетями

  • составление плана публикаций на основании анализа соц. активности, сделанного при аудите*
* активность в соцсетях на SEO-продвижение может влиять лишь косвенно. Но даже если полноценный SMM-маркетинг НЕ планируется, то настоятельно рекомендуется взаимодействовать с соцсетями для разбавления ссылочного профиля и повышения доверия к сайту.

Опыт работы:

  • Занимаюсь seo-продвижением больше 4-х лет.
  • Есть опыт работы с крупными проектами (работала в команде OLX).
  • Готова выслать кейсы и презентацию в личном общении.
  • Есть опыт продвижения в сложных нишах (инфобизнес, продвижение кредитных витрин, благотворительный фоонд).
Обучалась на курсе "SEO" от компании Netpeak в 2016 году (преподаватель Иван Кутас).

Прошла курс "SEO под Запад" в Академии интернет-маркетинга от WebPromoExperts (авторский курс Сергея Кокшарова)

Доп. услуги:

  • Создам эффективную  воронку продаж.
В настоящий момент обучаюсь на авторском курсе "Маркетолог-эксперт" в Академии маркетинга GMA, основанной Мартой Коронкевич.