Разработка и сопровождение проектов (Финал чемпионата Европы по пляжному волейболу в Сочи 2009, Чемпионат России по мини-гольфу 2010, форум «Энергоэффективность и инновации»2014(дизайн-верстка) и другие ), брендирование (Усадьба VIP, ... ) геральдика, сопровождение проекта G-sochi, разработка журнала "Справочник по недвижимости Сочи", верста журнала "Дорогое Удовольствие Сочи", верстка газета "Слухи" и множество других проектов, . Руководитель цеха металических конструкций (2 года), разработка сайтов