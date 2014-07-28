Разработка и сопровождение проектов (Финал чемпионата Европы по пляжному волейболу в Сочи 2009, Чемпионат России по мини-гольфу 2010, форум «Энергоэффективность и инновации»2014(дизайн-верстка) и другие ), брендирование (Усадьба VIP, ... ) геральдика, сопровождение проекта G-sochi, разработка журнала "Справочник по недвижимости Сочи", верста журнала "Дорогое Удовольствие Сочи", верстка газета "Слухи" и множество других проектов, . Руководитель цеха металических конструкций (2 года), разработка сайтов
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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