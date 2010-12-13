Be_happy_

Татьяна Be_happy_

 
37 летРоссия/Ногинск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Люблю достигать цели - спросите горы, которые я свернула

Я

Ведаю

Секретами и Тайнами

Сотворения Магически Завораживающих

Информационных, Рекламных и Развлекательных Текстов.

Надо Просто Обратиться Ко Мне с Просьбой, и Я Сразу же Приду Вам на Помощь.

А Встречать Хлебом-Солью Клиентов И Посетителей Сайта,

Которые Скоро Появятся Благодаря Моим

Убедительным Словам,

Будете

Вы

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