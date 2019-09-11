Потребности современного дизайна, также как искусства - это способность вдохновлять и побуждать людей изменить свою жизнь к лучшему.

Меня зовут Наталья Беляк, я креативный дизайнер. У меня высшее образование и многолетний опыт работы в области графического дизайна (фирменный стиль, полиграфическая продукция, реклама), веб-дизайна, пользовательского интерфейса (анализ рынка, определение потенциальной аудитории клиентов, создание прототипов, создание ware frames, визуализация, типографика, стилистика сайта ).

Мой девиз: «Идите в ногу со временем, но не забывайте об истории причин возникновения новой эры»

Проще говоря, я стремлюсь к актуальности темы стиля и отталкиваюсь от потребностей рынка в своей работе. Я делаю вещи, которые приносят пользу и вдохновляют других людей жить лучше.

Основными моментами для меня являются последовательность, структурированность и понимание в сотрудничестве с клиентами. Рабочий процесс выглядит как совместная работа в команде, целью которой является выпуск качественного и эффективного продукта. В споре рождается правда, и иногда необходим компромисс, важно понимать и помнить, что конечная цель это создание максимально качественного и понятного для большинства продукта.

Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Zeplin, Marvel

Знание языков: English intermediate, Русский-свободно, Українська-вільно