BelowZero

Дмитрий Салихов BelowZero

 
46 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Дизайн и верстка сайта на ASP.NET

    $500

    Требуется создать макет и разработать дизайн сайта в 7-8 страниц. Сайт представляет собой открытую часть с информационными страницами и закрытую часть с кабинетом пользователя. Уже есть несколько страничек, их придется переверстать, оставив логику. Все написано на MVC4+Razor Все ...

    Верстка сайтаДизайн сайтаASP.NET
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка CRM-системы

    $200

    Есть написанная на С# CRM-система. Она работает с базой, находящейся на нашем хостинге, а так же может работать в автономном режиме. Есть огромный список доработок, для начала хотим начать с простенького - сохранение списка данных ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для онлайн-курсов

    Необходимо создать программный комплекс для проведения компьютерных онлайн-курсов. В качестве примера можно взять программу Webex Meeting Center на http://www.webex.com/smb/web-meeting.html. В прикрепленном ТЗ я вкратце изложил свое видение интерфейса программы. В качестве среды разработки можно использовать Delphi, ...

    DelphiJava
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад