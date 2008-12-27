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Необходимо создать программный комплекс для проведения компьютерных онлайн-курсов. В качестве примера можно взять программу Webex Meeting Center на http://www.webex.com/smb/web-meeting.html. В прикрепленном ТЗ я вкратце изложил свое видение интерфейса программы. В качестве среды разработки можно использовать Delphi, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад