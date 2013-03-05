html-верстальщик

Бердников Игорь Валерьевич

тел. 063 17-000-52

e-mail: [email protected]

возраст: 25 лет

город: Киев

Цель: получение должности html-верстальщик

Условия труда:

График работы - Удаленная работа

Опыт работы

Более 2-х лет

Портфолио:

http://black-dragon.com.ua/

Добрый день. Буду краток)) Занимаюсь сайтами, быстро выполняю заказы. Примеры можно увидеть, заглянув в портфолио. Хочу работать по трудовой, чтоб шел стаж.

Хочу работать с Вами через Интернет, иногда подъезжать в офис. Имею 2 группу инвалидности (Анемия – пониженный гемоглобин… порой ложусь в больницу доливаю кровь, внешне обычный человек…). Рассчитываю, что это будет плюсом для вашей фирмы. Готов обговорить разные предложения о условиях работы. К роботе отношусь серьезно. Сам настойчивый, ответственный, пунктуальный, коммуникабельный.