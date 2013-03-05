Бердников Игорь Валерьевич
тел. 063 17-000-52
e-mail: [email protected]
возраст: 25 лет
город: Киев
Цель: получение должности html-верстальщик
Условия труда:
График работы - Удаленная работа
Опыт работы
Более 2-х лет
Портфолио:
Добрый день. Буду краток)) Занимаюсь сайтами, быстро выполняю заказы. Примеры можно увидеть, заглянув в портфолио. Хочу работать по трудовой, чтоб шел стаж.
Хочу работать с Вами через Интернет, иногда подъезжать в офис. Имею 2 группу инвалидности (Анемия – пониженный гемоглобин… порой ложусь в больницу доливаю кровь, внешне обычный человек…). Рассчитываю, что это будет плюсом для вашей фирмы. Готов обговорить разные предложения о условиях работы. К роботе отношусь серьезно. Сам настойчивый, ответственный, пунктуальный, коммуникабельный.