Я копирайтер-маркетолог уже 6 лет. Работала корректором, редактором и продажником, а потому умею создавать УТП, изучать и сегментировать ЦА и позиционировать товар/услугу. Я знаю, как работают продажи и психо-триггеры, и умею словом побуждать к действию.
Как я работаю?
- создаю email-рассылки с высоким показателем перехода;
- пишу коммерческие тексты для разделов сайта;
- собираю семантические ядра;
- наполняю продающие лендинги;
- веду бизнес-сообщества ВК, корпоративные блоги, занимаюсь постингом в Instagram;
- разрабатываю КП;
- бесплатно оптимизирую title и description.
Все еще не убедила? Почитайте благодарственные письма!
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