Работать с Александром было безумно приятно по многим параметрам: адекватное ТЗ, приемлемые сроки и просто доброжелательное, человеческое отношение. Невооруженным глазом видно, что Александр любит свою работу и серьезно относится к ней, поэтому стать частью этой "системы" было вдвойне увлекательно. Хочу сказать спасибо за опыт и дополнительные знания, которые я получила во время сотрудничества. Однозначно рекомендую!