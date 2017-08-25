Bismarch

Алена Федотова Bismarch

 
26 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Пишем мощно. Горячо. Атомно. 🔥

Я копирайтер-маркетолог уже 6 лет. Работала корректором, редактором и продажником, а потому умею создавать УТП, изучать и сегментировать ЦА и позиционировать товар/услугу. Я знаю, как работают продажи и психо-триггеры, и умею словом побуждать к действию.

Как я работаю?

- создаю email-рассылки с высоким показателем перехода;

- пишу коммерческие тексты для разделов сайта;

- собираю семантические ядра;

- наполняю продающие лендинги;

- веду бизнес-сообщества ВК, корпоративные блоги, занимаюсь постингом в Instagram;

- разрабатываю КП;

- бесплатно оптимизирую title и description.

Все еще не убедила? Почитайте благодарственные письма!

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Отзывы заказчиков
super_jeans
Александр 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Подготовка текстов к публикации
Давно не встречал человека со столь высокой степенью грамотности, сейчас это большая редкость. Со скоростью тоже все в порядке, постоянно на связи. Кроме того, Алена - приятный в общении человек, работать с ней было одно удовольствие. Мои самые лучшие рекомендации!
Работать с Александром было безумно приятно по многим параметрам: адекватное ТЗ, приемлемые сроки и просто доброжелательное, человеческое отношение. Невооруженным глазом видно, что Александр любит свою работу и серьезно относится к ней, поэтому стать частью этой "системы" было вдвойне увлекательно. Хочу сказать спасибо за опыт и дополнительные знания, которые я получила во время сотрудничества. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
mrjob
42 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Тексты на садово-огородную тему
Текст написан качественно и в срок, в четком соответствии с ТЗ. Очевидно, у Алены есть копирайтерский опыт - не приходится тратить время и объяснять очевидные вещи. Будем сотрудничать дальше.
Приятно и без заминок поработали с Екатериной.
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Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Статья про эвакуацию2
Текст на хорошем уровне
Отличный заказчик! Приятно было работать. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Статья про эвакуацию3
Все структурировано, написано по делу и хорошим, соответствующим теме языком.
Очень приятно было работать с Ольгой. ТЗ доступное для понимания, тема интересная. На возникшие вопросы была дана чёткая обратная связь. Спасибо.
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Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Статья про эвакуацию
Текст был готов на следующий день. Получился хороший, полный, доступный.
Приятно было работать с Ольгой. Рекомендую как четкого и приятного заказчика.
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