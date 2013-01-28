Biznes_Men

Алексей Biznes_Men

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Программа

    $300

    Здравствуйте! Мне нужно качественно написать программу для операционных систем: Windows 7 – 8. Краткое описание функций программы: Редактирование .html тегов. Загрузка и сохранение настроек. ...

    HTML
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа

    Здравствуйте! Краткое описание функций моей бедующей программы: Программа должна уметь выходить в интернет и копировать данные с сайтов. Программа должна уметь открывать файлы .html. Программа должна уметь ...

    DelphiHTML
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад