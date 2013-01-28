Biznes_Men

$300
Здравствуйте! Мне нужно качественно написать программу для операционных систем: Windows 7 – 8. Краткое описание функций программы: Редактирование .html тегов. Загрузка и сохранение настроек. ...
Прикладное ПО7 заявок
Закрыт
12 лет назад
Здравствуйте! Мне нужно качественно написать программу для операционных систем: Windows 7 – 8. Краткое описание функций программы: Редактирование .html тегов. Загрузка и сохранение настроек. ...
Здравствуйте! Краткое описание функций моей бедующей программы: Программа должна уметь выходить в интернет и копировать данные с сайтов. Программа должна уметь открывать файлы .html. Программа должна уметь ...