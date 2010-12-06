1989 г.р. Закончил Магнитогорский государственный технический университет по специальности "Обработка металлов давлением". На данный момент обучаюсь в аспирантуре поспециальности " Стандартизация и управление качеством продукции". Уровень владения английским языком - Intermediate (третий из пяти)
Работаю в ОАО "ММК" инженером-технологом в лаборатории холодной прокатки на участке жести. Моя работа охватывает широкий круг вопросов: контроль сквозной технологии производства жести (начиная с разливки стали, заканчивая отгрузкой готовой жести и тонкого листа), повышение качества продукции, работа с СМК, корреспонденция с потребителями и поставщиками, написание рационализаторских предложений, технологических писем.
Есть полный доступ к научно-технической библиотеке ММК (около 750 тысяч изданий), а также к базе знаний ОАО "ММК" (за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия).
Ищу работу по написанию рефератов, курсовых, дипломов на следующие темы:
- сталеплавильный металлургический передел
- прокатный передел
- глубокая переработка металла (штамповка и пр.)
- автоматизация технологических процессов
- новые технологии в металлургии
- все прочее из смежных областей
Естественно, буду рад рассмотреть любое предложение. Работу буду выполнять не только ради денежного интереса, но и с целью саморазвития и расширения профессиональных и иных знаний.