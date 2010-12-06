Инженер-технолог (черная металлургия)

1989 г.р. Закончил Магнитогорский государственный технический университет по специальности "Обработка металлов давлением". На данный момент обучаюсь в аспирантуре поспециальности " Стандартизация и управление качеством продукции". Уровень владения английским языком - Intermediate (третий из пяти)

Работаю в ОАО "ММК" инженером-технологом в лаборатории холодной прокатки на участке жести. Моя работа охватывает широкий круг вопросов: контроль сквозной технологии производства жести (начиная с разливки стали, заканчивая отгрузкой готовой жести и тонкого листа), повышение качества продукции, работа с СМК, корреспонденция с потребителями и поставщиками, написание рационализаторских предложений, технологических писем.

Есть полный доступ к научно-технической библиотеке ММК (около 750 тысяч изданий), а также к базе знаний ОАО "ММК" (за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия).

Ищу работу по написанию рефератов, курсовых, дипломов на следующие темы:

- сталеплавильный металлургический передел

- прокатный передел

- глубокая переработка металла (штамповка и пр.)

- автоматизация технологических процессов

- новые технологии в металлургии

- все прочее из смежных областей

Естественно, буду рад рассмотреть любое предложение. Работу буду выполнять не только ради денежного интереса, но и с целью саморазвития и расширения профессиональных и иных знаний.