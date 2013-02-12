РАЗРАБОТКА:
- рисунки и иллюстрации для книг, web, игр и полиграфии
- разработка 2D персонажей , локаций, интерфейсов
- игровые проекты
- дизайн сайтов, web-дизайн
- логотипов
- фирменного стиля
- полиграфической продукции
- упаковки, этикетки
- наружной рекламы
КАЧЕСТВО:
Основное направление – компьютерная графика + планшет.
А так же рисунок от руки, графика, пастель.
Стиль исполнения по желанию Заказчика.
ПРОФ-НАВЫКИ:
Основные графические пакеты векторной и растровой графики.
Adobe Photoshop, Corel Painter 8 , Corel Draw, Art Rage, Ulead Photo Impact ,
Adobe Illustrator
ЗАКАЗЧИКАМ:
Рассмотрю любые варианты.
Приветствуются заказы, рассчитанные на длительное и плодотворное сотрудничество.
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НЕ РАСМАТРИВАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :
участия в конкурсах,
создания пробных эскизов для демонстрации и утверждения стиля
(все примеры в моём портфолио)
СТОИМОСТЬ:
Оговаривается индивидуально.
Предоплата 50%.
ОПЛАТА – Вестерн Юнион, Мигом, Сбербанк.
Опыт работы и компании с которыми я сотрудничаю:
* Издательство "Амадеус" г.Москва www.amadeus-russia.ru
* Издательство "Белфакс" Белоруссия www.belfax.ru
* Коллекционная карточная игра "БЕРСЕРК" www.berserk.ru
* Коллекционная карточная игра ФИНИ "Сказки"
* Коллекционная карточная игра "Небожители" godlike.ru
* Игровой online-проект "CARNAGE" www.carnage.ru
* Игровой online-проект " Герои Средиземья" www.heroesme.com
* Компания "Шанте Бьюти" www.chante.ru
* Компания "Авита"
* Компания "Нивал Онлайн" www.nivalonline.com
* Компания "Призма Групп" www.prizmagroup.ru/
* Агентство Marks & Brands www.mb-brand.ru
* Компания "МедиаХауз" www.mediahouse.ru
* Игровой проект "О.С.А."
* Дизайн-студия Тercio www.tercio.ru
* Журнал Girl www.burda.ru
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