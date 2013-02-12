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РАЗРАБОТКА:

- рисунки и иллюстрации для книг, web, игр и полиграфии

- разработка 2D персонажей , локаций, интерфейсов

- игровые проекты

- дизайн сайтов, web-дизайн

- логотипов

- фирменного стиля

- полиграфической продукции

- упаковки, этикетки

- наружной рекламы

КАЧЕСТВО:

Основное направление – компьютерная графика + планшет.

А так же рисунок от руки, графика, пастель.

Стиль исполнения по желанию Заказчика.

ПРОФ-НАВЫКИ:

Основные графические пакеты векторной и растровой графики.

Adobe Photoshop, Corel Painter 8 , Corel Draw, Art Rage, Ulead Photo Impact ,

Adobe Illustrator

ЗАКАЗЧИКАМ:

Рассмотрю любые варианты.

Приветствуются заказы, рассчитанные на длительное и плодотворное сотрудничество.

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НЕ РАСМАТРИВАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

участия в конкурсах,

создания пробных эскизов для демонстрации и утверждения стиля

(все примеры в моём портфолио)

СТОИМОСТЬ:

Оговаривается индивидуально.

Предоплата 50%.

ОПЛАТА – Вестерн Юнион, Мигом, Сбербанк.

Опыт работы и компании с которыми я сотрудничаю:

* Издательство "Амадеус" г.Москва www.amadeus-russia.ru

* Издательство "Белфакс" Белоруссия www.belfax.ru

* Коллекционная карточная игра "БЕРСЕРК" www.berserk.ru

* Коллекционная карточная игра ФИНИ "Сказки"

* Коллекционная карточная игра "Небожители" godlike.ru

* Игровой online-проект "CARNAGE" www.carnage.ru

* Игровой online-проект " Герои Средиземья" www.heroesme.com

* Компания "Шанте Бьюти" www.chante.ru

* Компания "Авита"

* Компания "Нивал Онлайн" www.nivalonline.com

* Компания "Призма Групп" www.prizmagroup.ru/

* Агентство Marks & Brands www.mb-brand.ru

* Компания "МедиаХауз" www.mediahouse.ru

* Игровой проект "О.С.А."

* Дизайн-студия Тercio www.tercio.ru

* Журнал Girl www.burda.ru