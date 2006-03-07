$185
Требуется создание сайта и дальнейшая поддержка.Доменное имя и хостинг - официальные. Срок работ 10 дней.Оплата по завершению. Работаю исключительно с москвичами.Оплата из рук в руки.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
17 лет назад
Требуется создание сайта и дальнейшая поддержка.Доменное имя и хостинг - официальные.
Срок работ 10 дней.Оплата по завершению.
Работаю исключительно с москвичами.Оплата из рук в руки.
Требуется создание сайта и дальнейшая поддержка.Доменное имя и хостинг - официальные. Срок работ 10 дней.Оплата по завершению. Работаю исключительно с москвичами.Оплата из рук в руки.
Дизайн, регистрация, наполнение , последующая поддержка
Cоздание сайта , регистрация имени . создание форума . По аналогии с сайтом allpizzeria.ru. Тема - создание автосервисов и автотехцентров , продажа оборудования . Выбор имени сайта и многое другое. Проект длительный.
Требуется раскрутка сайта , продвижение , улучшение дизайна, вставка прайс-листов и т.д. www.autobosch.ru