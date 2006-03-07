Bosch

Виктор Любимов Bosch

 
63 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Требуется создание сайта и дальнейшая поддержка.Доменное имя и хостинг - официальные.

Срок работ 10 дней.Оплата по завершению.

Работаю исключительно с москвичами.Оплата из рук в руки.