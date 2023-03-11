Bossplayez

Шукаємо таргетолога в штат для роботи на постійній основі. Можливість поєднувати з іншими своїми проектами. Головна вимога, місцезнаходження м. Рівне
Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
Закрыт
8 месяцев назад
Продаж, обмін, викуп, доставка та ремонт.
авто та техніки з США, Канади та Європи.
Мережа автокомісів.
Шукаємо таргетолога в штат для роботи на постійній основі. Можливість поєднувати з іншими своїми проектами. Головна вимога, місцезнаходження м. Рівне
Щукаю розробника fullstack, або діючу команду для розробки основного ресурсу для авто бізнесу. Також розглядаються вже готові рішенням , які можна адаптувати та допрацювати під каталог автомобілів Оновний функціонал ресурсу - каталог авто (типу Авто Ріа) з індивідуальною ...