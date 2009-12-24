Требуется опытный программист. Обязательные знания: PHP, JavaScript либо JQuery, SQL, AJAX, HTML, CSS. Умение и желание работать много быстро и красиво. Амбиции. Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber. Наличие портфолио обязательно. ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
В Казани срочно требуются отличные PHP-программисты и превосходный Иллюстратор! Требования: отличное знанеие Техдизайна, уменее хорошо коллажировать, наличие портфолио (5 - 6 своих наилучших работ), ответственность, желание работать. Работа в ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт15 лет назад
В Казани для работы в офисе требуется хороший флешер. пн - пт с 10.00 до 18.00 сб,вс - выходные зарплата от 15 рт тел.: 8 906 118 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется программист. Сайт уровня интернет- магазин, аукцион. ТЗ и Верстка уже есть (отправлю исполнителю), от вас сроки и разумные цены тел.: 8 906 118 37 26 либо на [email protected]Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад