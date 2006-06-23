Необходимо создать прототип рекламного брокера на пример (его копия) clx(.)ru. Тз будет составлено после рассмотрения заявок. Дизайн не требуется только программная часть. Будут рассмотрены только серьезные предложения. Не стоит писать бред. Необходимо будет показать Ваше портфолио с ...