Brocer

Дима Brocer

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Карта поселка

    Необходимо сделать карту поселка на флеше. Пример _ttp://genplan.grnw.ru/#/about/map Чтоб мы сами погли отмечать что продано, что не продано. Карта в кривых есть.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • 1С внешняя обработка

    Необходимо поправить 2 обработки. Обработка автоматически формирует документы поступления товаров , услуг и реализация товаров и услуг и файла excel. Платформа 1с8.2 Конфигурация: Бух 2.0

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный брокер(пример)

    Необходимо создать прототип рекламного брокера на пример (его копия) clx(.)ru. Тз будет составлено после рассмотрения заявок. Дизайн не требуется только программная часть. Будут рассмотрены только серьезные предложения. Не стоит писать бред. Необходимо будет показать Ваше портфолио с ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад