Есть необходимость в написании приличного объема текстов на этот месяц. И в перспективе ежемесячный немалый объем. По большей части можно выполнять рерайт, но иногда будет необходим копирайт. ...
- $1000Переводы26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо разработать под ключ сайт для интернет агентства предоставляющего приоритетно услуги по поисковому продвижению. Все нравится на проекте http://internet-client.ru/ за исключение нескольких разделов и модулей. Необходимо сделать ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо вести пять и более проектов по контекстной рекламе в Яндекс и Google на первом этапе работы. Все проекты ведутся на постоянной основе, каждый месяц список проектов увеличивается. Заинтересован в ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
В разработке проект - портал по строительным товарам и услугам. А в общем - все для ремонта. Охват - вся Россия. Для регионов будут созданы субдомены. Поэтому название должно быть желательно кратким, ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $1000
Сбор, обработка и наполнение материалами нескольких проектов. Тематики различные. Рассматриваю вариант сдельной оплаты, либо оклад. Работа постоянная. Нужен ответственный сотрудник для нашего агентства. Удаленно. ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад