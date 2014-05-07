CEO-S

Сергей CEO-S

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание англ. статей. Копирайт и рерайт.

    $1000

    Есть необходимость в написании приличного объема текстов на этот месяц. И в перспективе ежемесячный немалый объем. По большей части можно выполнять рерайт, но иногда будет необходим копирайт. ...

    Написание статей
    Переводы26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать проект под ключ по примеру

    $1000

    Необходимо разработать под ключ сайт для интернет агентства предоставляющего приоритетно услуги по поисковому продвижению. Все нравится на проекте http://internet-client.ru/ за исключение нескольких разделов и модулей. Необходимо сделать ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Директолог на постоянной основе

    $500

    Необходимо вести пять и более проектов по контекстной рекламе в Яндекс и Google на первом этапе работы. Все проекты ведутся на постоянной основе, каждый месяц список проектов увеличивается. Заинтересован в ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать название портала + домена

    $70

    В разработке проект - портал по строительным товарам и услугам. А в общем - все для ремонта. Охват - вся Россия. Для регионов будут созданы субдомены. Поэтому название должно быть желательно кратким, ...

    Нейминг и Слоганы2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Контент менеджер/копирайтер.

    $1000

    Сбор, обработка и наполнение материалами нескольких проектов. Тематики различные. Рассматриваю вариант сдельной оплаты, либо оклад. Работа постоянная. Нужен ответственный сотрудник для нашего агентства. Удаленно. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

slavkamira
Мирослава 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Придумать название портала + домена
Спасибо за интересный конкурс и плодотворное сотрудничество! Буду рада помочь в дальнейшем! Успехов Вам!
Спасибо за отличные варианты. Взяли один про запас:) Обязательно обратимся теперь напрямую.
Ответный отзыв
kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Придумать название портала + домена
Спасибо, что оценили мою работу! Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и порядочного заказчика!
Катрин предоставила лучшие варианты на нашем конкурсе. И в самом большом количестве. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв