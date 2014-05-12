Директолог на постоянной основе

Необходимо вести пять и более проектов по контекстной рекламе в Яндекс и Google на первом этапе работы.

Все проекты ведутся на постоянной основе, каждый месяц список проектов увеличивается.

Заинтересован в постоянном плодотворном сотрудничестве.

Дополнительные задачи - формирование коммерческих предложений на услуги контекстной рекламы по запросам потенциальных клиентов.

Пожелание - быть с 10 до 18 по Москве на связи.