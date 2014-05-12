Переделка рекламной кампании в ЯДирект Йога

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Здравствуйте!
Необходима переделка рекламной кампании в ЯДирект на сайт http://yogatibetufa.ru/1/
файл 8781601 (1)
1. Проверить (и поправить) (смысловую и продаваемость объявления) орфографию и синтаксис в кампании ЯД (загрузка через эксель)
Поставить в колонку A цифру 1 если запрос не продающий.
дополнить слово скидка словами "до 40%" там где оно влезает в макс количество цифр.
Последние 100 строк файла и выслать с уведомлением через СМС на согласование.
После согласования:
Допроверить оставшиеся строки.
Добавить минус слова: Lenovo , Tablet , леново, ленова, планшет, ноутбук, видео, аудио, посмотреть, торрент, в картинках,
ню,виктор,елена,музыка,слова,сидерский,через,калмыцкая,сайт,гормональная,сегодня,валерия,13,
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Выслать на обсуждение.
После обсуждения запускаю.
2. Предложить ещё и свои варианты заголовков, а главное текстов объявлений. Тема Йога и цигун.
В Файле: direct_example Йога Тибет 8мая14
Поставить в колонку A цифру 1 если запрос не продающий, 2 если 100% исключить.
Предложить ещё 100+ продающих слов, кроме следующих ВЧ запросов: йога
иога
yoga
иога
око возрождения
аэробика
пилатес
фитбол
ушу
цигун
кундалини
хатха
айенгара
аштанга
тайцзицюань
тайцзи
китайская гимнастика
тай +чи
Выслать на согласование.
3. Дополнить 1-ую (уже запущенную) кампанию новыми словами.
4. Создаём 3 новых РК на объединённые 1100 слов (или менее после фильтрации) по
3 согласованным типам текстов заголовок+объявление.
Согласовываем. Запускаю.
Требования к исполнителю: продвинутое владение эксель, владение навыками написания продающих объявлений, опыт в контекстной рекламе от 50 РК, Опыт написания РК для семинаров, курсов, тренингов, ЙОГИ.
Исполнитель при хорошем выполнении может получить заказ на переделку рекламной кампании в ГА.
Готов к предложениям и комментариям.
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