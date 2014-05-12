Переделка рекламной кампании в ЯДирект Йога

$50
Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки238 просмотров
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Здравствуйте!

Необходима переделка рекламной кампании в ЯДирект на сайт http://yogatibetufa.ru/1/

файл 8781601 (1)

1. Проверить (и поправить) (смысловую и продаваемость объявления) орфографию и синтаксис в кампании ЯД (загрузка через эксель)

Поставить в колонку A цифру 1 если запрос не продающий.

дополнить слово скидка словами "до 40%" там где оно влезает в макс количество цифр.

Последние 100 строк файла и выслать с уведомлением через СМС на согласование.

После согласования:

Допроверить оставшиеся строки.

Добавить минус слова: Lenovo , Tablet , леново, ленова, планшет, ноутбук, видео, аудио, посмотреть, торрент, в картинках,

ню,виктор,елена,музыка,слова,сидерский,через,калмыцкая,сайт,гормональная,сегодня,валерия,13,

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Выслать на обсуждение.

После обсуждения запускаю.

2. Предложить ещё и свои варианты заголовков, а главное текстов объявлений. Тема Йога и цигун.

В Файле: direct_example Йога Тибет 8мая14

Поставить в колонку A цифру 1 если запрос не продающий, 2 если 100% исключить.

Предложить ещё 100+ продающих слов, кроме следующих ВЧ запросов: йога

иога

yoga

иога

око возрождения

аэробика

пилатес

фитбол

ушу

цигун

кундалини

хатха

айенгара

аштанга

тайцзицюань

тайцзи

китайская гимнастика

тай +чи

Выслать на согласование.

3. Дополнить 1-ую (уже запущенную) кампанию новыми словами.

4. Создаём 3 новых РК на объединённые 1100 слов (или менее после фильтрации) по

3 согласованным типам текстов заголовок+объявление.

Согласовываем. Запускаю.

Требования к исполнителю: продвинутое владение эксель, владение навыками написания продающих объявлений, опыт в контекстной рекламе от 50 РК, Опыт написания РК для семинаров, курсов, тренингов, ЙОГИ.

Исполнитель при хорошем выполнении может получить заказ на переделку рекламной кампании в ГА.

Готов к предложениям и комментариям.

10 лет назад
AN-drey1975
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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