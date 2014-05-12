Необходимо доработать рекламную кампанию в Директе

$50
Контекстная рекламаЗакрыт7 заявок215 просмотров
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Необходимо доделать рекламную компанию в Яндекс Директ.

Примечание: 577 ключевых слов

1. Прописать заголовки к каждому ключу.

1.1. Часть заголовков уже составлено, просмотрев их, вы можете увидеть, по какому принципу формируется заголовок, точно так же необходимо составить оставшиеся заголовки.

1.1.2. Заголовком является сам ключевой запрос, правильно выстроенный по смыслу, например:

Пример №1

Ключ: установка сигнализации цена

Заголовок: цена установки сигнализации!

Пример №2

Ключ: брелок сигнализации tomahawk купить

Заголовок: купи брелок сигнализации tomahawk

Пример №3

Ключ: сигнализация шерхан установка цена

Заголовок: цена установки сигнализации шерхан

2. Прописать объявления.

Объявление должно содержать ключ и начинаться должно именно с ключа, например:

Пример №1

Ключ: сигнализация starline b9 автозапуск

Заголовок: сигнализация starline автозапуск!

Объявление: Сигнализация Starline B9 с автозапуском. Гарантия 3 года.

Установка. Жми!

Пример №2

Ключ: сигнализация starline цена с установкой

Заголовок: сигнализация starline. установка!

Объявление: Цена сигнализации Starline с установкой от 6990р.

Гарантия 3 года. Жми!

Пример №3

Ключ: сигнализации starline отзывы

Заголовок: сигнализации starline отзывы!

Объявление: Отзывы о сигнализациях Starline. Отзывы реальных людей. Жми!

2.1. В объявлениях должны присутствовать слова-магниты, а именно:

а) В объявлениях для ключей с запросом Starline, Старлайн, должна присутствовать фраза «Гарантия 3 года»

б) В объявлениях для ключей, не содержащих запрос Starline, Старлайн, можно использовать фразы:

«Гарантия»

«Гарантия до 3х лет»

в) А так же можно использовать другие слова-магниты:

«Жми»

«Нажми»

«Звони»

«Подарок каждому клиенту»

«Подарки»

«Профессиональная установка»

Всю работу нужно провести в Excel файле, который содержит 3 листа-вкладки (снизу):

1. Компания

2. Заголовки

3. Объявления

В лист «Компания», ни каких изменений НЕ ВНОСИТЬ!

Работу с заголовками и текстами объявлений проводить в листе «Объявления»

10 лет назад
m-bobrov
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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