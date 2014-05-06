Улучшить контекст

Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок143 просмотра
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Добрый день. По тематике полиграфии ищем человека, с опытом работы по контекстной рекламе.

Напишите что можете сделать, что это даст, на сколько улучшится ситуация? в данный момент бюджет 100 грн, из них примерно 40 кликов и примерно 10 просчетов.

10 лет назад
Artlandk
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад