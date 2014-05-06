Менеджер по генирации трафика

Есть компании, настроены, на каждую тратиться около 30к руб. Тематика - натуральная косметика, онлайн шоп. Задача выжать больше полезного трафика в покупку. Не конвертируемый траф не интересует, и не будет считаться результатом. Если вы дипломированный специалист - ...
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Наша компания занимается интернет-тренингами в областях:
- увеличение продаж в малом бизнесе;
- интернет-бизнес, интернет-стартапы;
- личностный рост, личная эффективность;
- удаленная работа, фриланс, удаленные профессии;
В данный момент нам нужен полноценный менеджер по интернет-рекламе, который
может распределять бюджет и заниматься массовой закупкой целевого трафика
(бюджет у нас есть и если увидим эффективность, бюджет можно увеличивать практически
до бесконечности).
Какие мы видим источники целевого трафика:
- закупка прямо рекламы на сайтах (посты, баннеры и т.д.);
- закупка рекламы в чужих e-mail рассылках;
- контекстная реклама (все возможные биржи);
- закупка рекламы через биржи (миралинкс, ротапост, ротабан, другие);
- закупка рекламы Вконтакте, в Facebook, Twitter;
- закупка тизерного трафика (пока еще не пробовали);
- покупка чужих подписных листов (пока не пробовали);
- покупка чужих пабликов и групп в ВК (пока не пробовали);
- другие способы рекламы.
Что мы рекламируем:
- посадочные страницы на бесплатные мероприятия, тренинги, бесплатные консультации и инфопродукты.
Все эти источники трафика мы уже используем, но из-за того, что нет менеджера
по рекламе, у нас нет времени эти каналы масштабировать.
Требуемые навыки у менеджера по рекламе:
- навыки и опыт использования интернет-рекламы;
- понимание базовых технологий интернет-маркетинга;
- умение ставить задания дизайнеру, рутинщику, умение вести переговоры
с владельцами рекламных площадок;
- понимание базовых законов классического маркетинга и рекламы.
- умение использовать инструменты аналитики, считать конверсию и отслеживать результат
Требования:
- желание быстро расти, развивать наш тренинг центр и зарабатывать много денег;
- возраст 21-30 лет;
- умение поглощать большие пласты новых знаний;
- желание совершенствовать мастерство интернет-рекламы.
Условия вакансии:
- работа удаленная;
- рабочий режим примерно 9-18, максимальная доступность по телефону / скайпу;
- адекватная отчетность;
- дисциплина, сотрудничество в стиле "сказал-сделал";
- ЗП первый месяц 200-1000$ дальше обсуждаем по прошествию тестового месяца;
- Желание работать на результат, а не просто делать «видимость».
В целом нам нужен не сотрудник, а партнер, чем больше целевых клиентов Вы приведете,
тем больше денег заработаем мы все. И наоборот;
- заниматься отслеживанием конверсии целевых страниц, всеми возможными невозможными
силами подымать эффективность посадочных страниц;
- ставить ТЗ программистам по увеличению конверсии, дизайнеру по баннерам и граф. рекламе,
копирайтерам по рекламным статьям и т.д.;
- тонкостям копирайтинга, психологии, позиционирования продуктов в нашей нише мы объясним.
- и главное требование, желание достичь непосредственных результатов.
С резюме писать в скайп (он находиться в контактах).
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