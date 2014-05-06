Менеджер по генирации трафика

Наша компания занимается интернет-тренингами в областях:

- увеличение продаж в малом бизнесе;

- интернет-бизнес, интернет-стартапы;

- личностный рост, личная эффективность;

- удаленная работа, фриланс, удаленные профессии;

В данный момент нам нужен полноценный менеджер по интернет-рекламе, который

может распределять бюджет и заниматься массовой закупкой целевого трафика

(бюджет у нас есть и если увидим эффективность, бюджет можно увеличивать практически

до бесконечности).

Какие мы видим источники целевого трафика:

- закупка прямо рекламы на сайтах (посты, баннеры и т.д.);

- закупка рекламы в чужих e-mail рассылках;

- контекстная реклама (все возможные биржи);

- закупка рекламы через биржи (миралинкс, ротапост, ротабан, другие);

- закупка рекламы Вконтакте, в Facebook, Twitter;

- закупка тизерного трафика (пока еще не пробовали);

- покупка чужих подписных листов (пока не пробовали);

- покупка чужих пабликов и групп в ВК (пока не пробовали);

- другие способы рекламы.

Что мы рекламируем:

- посадочные страницы на бесплатные мероприятия, тренинги, бесплатные консультации и инфопродукты.

Все эти источники трафика мы уже используем, но из-за того, что нет менеджера

по рекламе, у нас нет времени эти каналы масштабировать.

Требуемые навыки у менеджера по рекламе:

- навыки и опыт использования интернет-рекламы;

- понимание базовых технологий интернет-маркетинга;

- умение ставить задания дизайнеру, рутинщику, умение вести переговоры

с владельцами рекламных площадок;

- понимание базовых законов классического маркетинга и рекламы.

- умение использовать инструменты аналитики, считать конверсию и отслеживать результат

Требования:

- желание быстро расти, развивать наш тренинг центр и зарабатывать много денег;

- возраст 21-30 лет;

- умение поглощать большие пласты новых знаний;

- желание совершенствовать мастерство интернет-рекламы.

Условия вакансии:

- работа удаленная;

- рабочий режим примерно 9-18, максимальная доступность по телефону / скайпу;

- адекватная отчетность;

- дисциплина, сотрудничество в стиле "сказал-сделал";

- ЗП первый месяц 200-1000$ дальше обсуждаем по прошествию тестового месяца;

- Желание работать на результат, а не просто делать «видимость».

В целом нам нужен не сотрудник, а партнер, чем больше целевых клиентов Вы приведете,

тем больше денег заработаем мы все. И наоборот;

- заниматься отслеживанием конверсии целевых страниц, всеми возможными невозможными

силами подымать эффективность посадочных страниц;

- ставить ТЗ программистам по увеличению конверсии, дизайнеру по баннерам и граф. рекламе,

копирайтерам по рекламным статьям и т.д.;

- тонкостям копирайтинга, психологии, позиционирования продуктов в нашей нише мы объясним.

- и главное требование, желание достичь непосредственных результатов.

С резюме писать в скайп (он находиться в контактах).