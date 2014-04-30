Нужно создать объявление в Директе

Контекстная рекламаЗакрыт11 заявок212 просмотров
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Есть сайт косметики, нужно сделать 24 объявления по ключевым словам, тем, что прикрепляю.

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10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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