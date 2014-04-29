Больше траффика с Директ/Adsense

Есть компании, настроены, на каждую тратиться около 30к руб.

Тематика - натуральная косметика, онлайн шоп.

Задача выжать больше полезного трафика в покупку. Не конвертируемый траф не интересует, и не будет считаться результатом.

Если вы дипломированный специалист - плюс к выбора.