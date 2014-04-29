Больше траффика с Директ/Adsense

Контекстная рекламаЗакрыт14 заявок373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть компании, настроены, на каждую тратиться около 30к руб.

Тематика - натуральная косметика, онлайн шоп.

Задача выжать больше полезного трафика в покупку. Не конвертируемый траф не интересует, и не будет считаться результатом.

Если вы дипломированный специалист - плюс к выбора.

10 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
Konstantin_Kos
Константин 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$140
4 дня
компанию сделал, траффика больше чем с текущей у неё не пошло, задача проекта не выполнена