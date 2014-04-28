Нужно создать контекстную рекламу для сайта http://hijapan.ru

1. Вести её не надо. Надо лишь создать один раз, чтобы я в дальнейшем лишь оплачивал её.

2. Первый тип товара - красота и здоровье. Очень желательно иметь опыт работы контекстной работы в этой области. Потому что я не буду за вас подбирать ключевые слова. Иначе зачем мне к вам вообще обращаться. Wordstat в помощь. Возможно вам придется читать описание товаров.

3. Второй тип объявлений насосы для перекачки жидкости.

4. Объявления должны быть грамотными: 1 объявление - 1 ключевое слово.

5. Таргетинг - Россия.

6. Прикрепил файл со списком товаров и ссылок на них.