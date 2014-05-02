Контекстная реклама, ключи, написание объявлений

Контекстная рекламаЗавершен9 заявок235 просмотров
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Здравствуйте! Прошу, сообщить стоимость сбора, фильтрации ключевых слов для контекстной рекламы Adwords и Direct тематики разные:

1) стоимость 200 горячих ключевых слов

2) 10-20 цепляющих объявлений (объявлений может быть больше, стоимость за 1 объявление)

Работа интересует на постоянной основе.

10 лет назад
ahrefa
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
knockie
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
10 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Андрею, все отлично и быстро!
Хороший заказчик, предоставляет всю необходимую информацию по работе и оплачивает её сразу после выполнения.
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