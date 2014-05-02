Контекстная реклама, ключи, написание объявлений

Добрый день! Настроить контекстную рекламу в Гугл и Яндекс. На данный момент настроил самостоятельно. Прописал ключевики, подобрал минус слова, прописал utm метки. Ретаргетинг пока что выключен. Ремаркетинг не настроен. Статистику по компаниям предоставлю. Кликов на данный момент 16-40 в день. Что нужно? Увеличить ...