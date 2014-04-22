Настроить контекстную рекламу Гугл и Яндекс

Добрый день!

Настроить контекстную рекламу в Гугл и Яндекс.

На данный момент настроил самостоятельно.

Прописал ключевики, подобрал минус слова, прописал utm метки.

Ретаргетинг пока что выключен. Ремаркетинг не настроен.

Статистику по компаниям предоставлю.

Кликов на данный момент 16-40 в день.

Что нужно?

Увеличить количество целевых кликов до 200-300 в день.

Увеличить количество входящих звонков с 2-6 в день до 20-60 в день.

Статистику по колл трекингу предоставляю.

Сайт: http://a-cleaning.com.ua/

Гео: Киев и Киевская область

Предпочтение исполнителю из Киева