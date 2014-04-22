Настроить контекстную рекламу Гугл и Яндекс

Здравствуйте. Есть сайт посвященный зоо тематике. Нужен трафик на сайт. Только реальные люди. Жду предложений. С вас цена и сроки
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Добрый день!
Настроить контекстную рекламу в Гугл и Яндекс.
На данный момент настроил самостоятельно.
Прописал ключевики, подобрал минус слова, прописал utm метки.
Ретаргетинг пока что выключен. Ремаркетинг не настроен.
Статистику по компаниям предоставлю.
Кликов на данный момент 16-40 в день.
Что нужно?
Увеличить количество целевых кликов до 200-300 в день.
Увеличить количество входящих звонков с 2-6 в день до 20-60 в день.
Статистику по колл трекингу предоставляю.
Сайт: http://a-cleaning.com.ua/
Гео: Киев и Киевская область
Предпочтение исполнителю из Киева
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