Настройка цели в Яндекс Метрика

Нужно разместить отзывы и комментарии на Белорусских профильных сайтах и форумах. Если меня устроит качество и цена, будем повторять ежемесячно. Тексты для отзывов/комментариев имеются, но желательно знать отрасль и создавать свои интерпретации на тему. Тематика: программы проектирования CAD/CAM.
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Сайт ( лендинг) на cms drupal. необходимо в метрике настроить цель( клик по кнопке отправить или просто url страницы)
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