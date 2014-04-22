Разослать письмо по базе клиентов

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Надо помочь сделать письмо рекламное для сайта http://wanderwood.ru

Есть база клиентов ~70шт

Также нужно разослать письма по клиентам. Если письмо не будет попадать в спам.

10 лет назад
andrey-kulagin
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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