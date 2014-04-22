Разослать письмо по базе клиентов

Нужно разместить отзывы и комментарии на Белорусских профильных сайтах и форумах. Если меня устроит качество и цена, будем повторять ежемесячно. Тексты для отзывов/комментариев имеются, но желательно знать отрасль и создавать свои интерпретации на тему. Тематика: программы проектирования CAD/CAM.