Разослать письмо по базе клиентов

Требуется разработать и оптимизировать имеющиеся рекламные компании яндекс.директ для интернет-магазина www.electro-lux.ru Бюджет на одного производителя в среднем 100 у.е. производителей около 20. Готовой семантики нет, необходимо будет разработать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо помочь сделать письмо рекламное для сайта http://wanderwood.ru
Есть база клиентов ~70шт
Также нужно разослать письма по клиентам. Если письмо не будет попадать в спам.
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