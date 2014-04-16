Аналитик Яндекс Метрика, Google Analitika

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется аналитик для аудита проекта Shop.enjoy.ru

Требуется аналитика, и подготовка отчета для клиента.

Отчет по рекламе, поисковому трафику, аналитике трафика, поиску эффективных и неэффективных форм, аудит форм, аудит веб визора, и др.

Ищем специалиста по своей тематике.

10 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Размещение отзывов

    Нужно разместить отзывы и комментарии на Белорусских профильных сайтах и форумах. Если меня устроит качество и цена, будем повторять ежемесячно. Тексты для отзывов/комментариев имеются, но желательно знать отрасль и создавать свои интерпретации на тему. Тематика: программы проектирования CAD/CAM.

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составить рекламную кампанию для ЯД

    Здравствуйте, друзья! Нужно составить рекламную компанию для ЯД. Конкретней: 1. подобрать 300 + ключевых фраз. Требования к ключам - прямое или косвенное отношение к теме сайта, количество запросов не меньше 100 в месяц; 2. разбить объявления на группы; 3. ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламная кампания в Директе и Адсенсе

    $250

    Есть порядка 70 точек, которые предоставляют ряд услуг по разным городам. Нужно составить геозависимые рекламные компании в Яндексе и Гугле, чтобы собрать максимум целевого трафика. Интересует не ведение, а именно подготовка РК. Предлагайте стоимость и сроки ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется специалист по трафику

    Ищу ответственного специалиста по привлечению на сайт трафика. Необходимые компетенции: настройка рекламных кампаний в ЯндексДирект и Google Adwords, анализ Метрики, внесение корректировок в рекламные кампании, настройка трафика из соцсетей. Обязательное условие- четкое соблюдение сроков!

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить контекстную рекламу

    Нужно настроить контекстную рекламу для нового купонного сайта. Акции выходят каждый день, по 4-6 акций 5 раз в неделю. Соответственно контекст нужно составлять каждый день, на 2-3 акции. Всегда должен быть свободный доступ к статистике.

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад