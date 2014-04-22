Настройка Adwords

Необходимо перенастроить эффективно компанию и добиться определенных показателей (конверсия 3%, стоимость конверсии не более 2-3$).

Оставляйте заявки, тех кто нас заинтересует свяжемся по скайп и обсудим детали.

Так же желательно что бы исполнитель находился в Киеве, что бы можно было лично встретится.