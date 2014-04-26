Нужны покупатели в ИМ

Здравствуйте, ищу специалиста, который готов работать по схеме оплаты за заявки в ИМ.

Интернет-магазин косметики в Москве.

Ищу долгосрочное сотрудничество. Первое время нужно 2-3 заявки в день.

Магазин молодой, бизнес не большой.

Вы можете работать с контекстной рекламой, тизерами, вк и пр.

Я думаю удобнее будет фиксированная оплата за заказ.

Называйте сумму за 1 заказ. Строго Москва.

Можете проанализировать перспективность работы, вот сайт:

http://mizonclub.ru

Тематика "корейская косметика".

В магазине представлен 1 конкретный бренд. Достаточно популярен в среде любителей данной косметики.

Если делать в продвижении акцент на конкретные товары, то популярны улиточные средства. Это флагман азиатской косметики.

Это я как бы подсказываю), но вы сами можете проанализировать сайт, спрос и конкурентов.

Доступ к информации о заявках дам, есть Яндекс метрика, всё обсудим.

Жду сумму за 1 заявку и возможный объём заявок.