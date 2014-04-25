Создание лендинга, настройка кампаний

Добрый день Есть ютм ссылки ?utm_source=tizer&utm_medium=cpc&utm_content=id2&utm_campaign=isukr&utm_medium=cpa&utm_source=tizer&utm_campaign=isukr&utm_content=2997864 ?utm_source=tizer&utm_medium=cpc&utm_content=id3&utm_campaign=isukr&utm_medium=cpa&utm_source=tizer&utm_campaign=isukr&utm_content=2997880 вот конкретное обьявление utm_content=id2 Как мне в гугл аналитике посмотреть, сколько кликов было именно по этой ссылке Все, что могу найти пока это просто кол-во переходов по tizer / cpc а по остальным переменным как найти нужную ...
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Нужно создать лендинг и настроить рекламную кампанию на директе и бегуне.
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Запрос "ремонт офисов"
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