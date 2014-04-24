Анализ ютм меток

Добрый день

Есть ютм ссылки

?utm_source=tizer&utm_medium=cpc&utm_content=id2&utm_campaign=isukr&utm_medium=cpa&utm_source=tizer&utm_campaign=isukr&utm_content=2997864

?utm_source=tizer&utm_medium=cpc&utm_content=id3&utm_campaign=isukr&utm_medium=cpa&utm_source=tizer&utm_campaign=isukr&utm_content=2997880

вот конкретное обьявление

utm_content=id2

Как мне в гугл аналитике посмотреть, сколько кликов было именно по этой ссылке

Все, что могу найти пока это просто кол-во переходов по

tizer / cpc

а по остальным переменным как найти нужную инф?