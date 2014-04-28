Исполнитель для написания объявлений в Директ

Добрый день каждому!

Итак, мы ищем человека с опытом работы написания объявлений в Директ.

Тематика и объемы у нас совершенно разные.

От нас Вы будете получать списки слов, уже составленные в группы, и из них уже Вам будет предстоять писать рекламу.

Так же необходимо будет объявление из Директа переливать (с внесением необходимых корректировок) на Гугл Эдвордс.