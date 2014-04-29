Менеджер кампаний Яндекс.Директ (стажер)

Нужно создать контекстную рекламу для сайта http://hijapan.ru 1. Вести её не надо. Надо лишь создать один раз, чтобы я в дальнейшем лишь оплачивал её. 2. Первый тип товара - красота и здоровье. Очень желательно иметь опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания возьмет на стажировку начинающего менеджера Яндекс Директа.
Основное требование только одно - опыт работы с Яндекс Директом от полугода.
Первые 2 месяца предполагается работа на полставки - по 4 часа в день.
Зарплата на этот период: от 6 до 10 тысяч рублей в месяц, по результатам собеседования.
Работа удаленная.
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