Менеджер кампаний Яндекс.Директ (стажер)

$280
Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок348 просмотров
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Компания возьмет на стажировку начинающего менеджера Яндекс Директа.

Основное требование только одно - опыт работы с Яндекс Директом от полугода.

Первые 2 месяца предполагается работа на полставки - по 4 часа в день.

Зарплата на этот период: от 6 до 10 тысяч рублей в месяц, по результатам собеседования.

Работа удаленная.

10 лет назад
pro3a
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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