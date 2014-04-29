Собрать фразы для настройки контекстной рекламы

Есть сайт, на котором предлагается услуга по организации букмекерского бизнеса под ключ (ссылку дам кандидатам).

Необходимо собрать ключевые фразы, по которым было бы актуально показывать данное предложение в Директе и Adwords на поиске и в рекламной сети.

Чем больше подходящих запросов, тем лучше.

Интересует схема оплаты за данную работу. Желательно сделать всё это сегодня.

Если результат и подход к работе устроит, при вашем желании могу отдать настройку РК и создания рекламных объявлений. Но сначала интересует этот этап.