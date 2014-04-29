Собрать фразы для настройки контекстной рекламы

Компания возьмет на стажировку начинающего менеджера Яндекс Директа. Основное требование только одно - опыт работы с Яндекс Директом от полугода. Первые 2 месяца предполагается работа на полставки - по 4 часа в день. Зарплата на этот период: от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, на котором предлагается услуга по организации букмекерского бизнеса под ключ (ссылку дам кандидатам).
Необходимо собрать ключевые фразы, по которым было бы актуально показывать данное предложение в Директе и Adwords на поиске и в рекламной сети.
Чем больше подходящих запросов, тем лучше.
Интересует схема оплаты за данную работу. Желательно сделать всё это сегодня.
Если результат и подход к работе устроит, при вашем желании могу отдать настройку РК и создания рекламных объявлений. Но сначала интересует этот этап.
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