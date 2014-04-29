Создать слова, составить объявление Яндекс-Директ

Нужно создать контекстную рекламу для сайта http://hijapan.ru 1. Вести её не надо. Надо лишь создать один раз, чтобы я в дальнейшем лишь оплачивал её. 2. Первый тип товара - красота и здоровье. Очень желательно иметь опыт работы ...