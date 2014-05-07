Подключить цели в метрике для 40 lending page

Есть 40 посадочных, необходимо подключить к каждой исполнение цели (отправка формы) и заодно вставить код онлайн консультанта (просто вставка одного и того же кода на все страницы в теге боди)

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