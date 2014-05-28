Настроить рекламную кампанию яндекс и гугл

Есть компании, настроены, на каждую тратиться около 30к руб. Тематика - натуральная косметика, онлайн шоп. Задача выжать больше полезного трафика в покупку. Не конвертируемый траф не интересует, и не будет считаться результатом. Если вы дипломированный специалист - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Необходим спец, который настроит компании по заданным фразам
даст консультации, как правильно ими управлять и экспериментировать с ценами за клики и конкурентностью
Необходимо только запустить и настроить - все финансовые вопросы решаю я сам
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Всем привет! Нужна контекстная реклама сайт алена-матрена.рф тема: Сувениры, Матрешки на заказ, ручная роспись, матрешки портретные. Нужен очень грамотный подбор слов, ничего лишнего, желательно только нч. Составить объявление практически под каждое слово и использую рекламные трюки. Короче нужен профи, оплата ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Требуется специалист по формированию целевого трафика на сайт. Оплата за количество заявок.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт, на котором предлагается услуга по организации букмекерского бизнеса под ключ (ссылку дам кандидатам). Необходимо собрать ключевые фразы, по которым было бы актуально показывать данное предложение в Директе и Adwords на поиске и ...Закрыт10 лет назад
- $280
Компания возьмет на стажировку начинающего менеджера Яндекс Директа. Основное требование только одно - опыт работы с Яндекс Директом от полугода. Первые 2 месяца предполагается работа на полставки - по 4 часа в день. Зарплата на этот период: от ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать контекстную рекламу для сайта http://hijapan.ru 1. Вести её не надо. Надо лишь создать один раз, чтобы я в дальнейшем лишь оплачивал её. 2. Первый тип товара - красота и здоровье. Очень желательно иметь опыт работы ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день каждому! Итак, мы ищем человека с опытом работы написания объявлений в Директ. Тематика и объемы у нас совершенно разные. От нас Вы будете получать списки слов, уже составленные в группы, и из них уже Вам ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Колличество ключей: 577 1. Необходимо прописать заголовки: 200 заголовков уже составлено, нужно прописать ещё 377 2. Необходимо прописать тексты объявлений Подробное техническое задание вышлю исполнителю на электронку Срок: 2 дняЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. 1. Нужно создать рекламную площадку в Яндекс.Директ. 2. Создать и настроить объявления. 3. Запустить продвижение. Сайт - http://ostekleniesiti.ru. Цель: 2-3 заказа в месяц. Жду предложений. Указывайте цены!Контекстная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, ищу специалиста, который готов работать по схеме оплаты за заявки в ИМ. Интернет-магазин косметики в Москве. Ищу долгосрочное сотрудничество. Первое время нужно 2-3 заявки в день. Магазин молодой, бизнес не большой. Вы можете работать с контекстной рекламой, тизерами, ...Закрыт10 лет назад