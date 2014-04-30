Устранение проблем с построением системы аналитики

Требуется помощь в устранении проблем с построением системы аналитики на сайте

Что требуется анализировать:

Сейчас у нас на сайте есть ряд посадочных страниц (порядка 20, а со страницами для А/Б тестирования 40), каждая из которых принимает посещения с определенного канала трафика. Далее посетители проходят через стандартный набор страниц, в конце которого идет продажа на двух страницах.

Нам нужно понимать, сколько человек из каждого канала трафика доходят до каждой из страниц в наборе и сколько из посетителей делают заказ. В конечном итоге нужно видеть конверсию в покупателей по каждому каналу трафика для определения наиболее эффективных каналов.

Что уже сделано:

На всех страницах стоят коды аналитики Google (Universal Analytics) и Яндекс.Директа. В аккаунте Google настроен ряд отчетов (делал сторонний специалист), и для облегчения отслеживания каждого канала созданы сегменты. Настроена сводка, которая должна была показывать цифры по всем внутренним страницам воронки. На завершающем этапе перед покупкой на кнопки заказа поставлен скрипт _ga для отсылки события открытия виртуальных страниц (т.к. похоже воронка GA не может отслеживать события, а только страницы). Также поставили Kissmetrics.

Какие есть проблемы:

Аналитика якобы работает, цифры приходят. Но когда сравнили логи apache, GA и Я.Директ, оказалось, что GA отслеживает примерно четверть посетителей, даже Я.Директ видит явно больше. Сверка с внешней системой приема заказов по количеству конверсий показала, что подписок больше, чем GA отследил посещений, т.е. конверсия больше 100%, что явно бред.

Задачи - разобраться с настроенной системой, найти причину, почему GA пропускает мимо так много посетителей, и донастроить если нужно систему аналитики, чтобы снимать как можно более точные показания посещений и действий на каждой странице в наборе.

Опишите ваши условия работы и что требуется

Во вложении схема построения воронки