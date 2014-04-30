Настройка рекламной кампании Adwords на английском

$100
Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Требуется настроить рекламную кампанию Adwords для интернет-магазина коллекционных игрушек.

Таргетинг - США. Ожидаемое число ключевых фраз - 300.

Подробности после демонстрации портфолио работ и согласования медиа-плана.

10 лет назад
effinn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад