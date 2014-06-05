Сделать РК для Googl

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть РК в Директе. Сделать аналогичную РК для google.

РК небольшая. В РК Яндекса порядка 350-400 объявлений.

10 лет назад
todd22
Борис 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$60
2 дня
Всё сделал качественно и быстро. Работой доволен.
Отличный заказчик, рекомендую.....
  • Похожие заказы

  • Специалист по контекстной рекламе

    Навыки: Знание Яндекс Директ, Google AdWords Опыт работы с кампаниями в 200-300 объявлений Умение подбирать семантическое ядро для кампании Умение строить свою работу и разрабатывать кампании согласно плану Умение работать в команде Умение составлять планы своей работы и возможность их реализовывать ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен постинг по форумам

    Нужен человек для постинга рекламных объявлений. Ваша задача: 1. найти любые форумы или сайты (тематические по заданному объявлению) 2. сделать постинг на данные сайты 3. сформировать отчет с ссылками на сайты 4. отправить на проверку Человек нужен на постоянную работу. От ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Директ

    Разработка и настройока новой рекламной кампании интернет-магазина детской одежды (www.pooha.ru)

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Улучшить контекст

    Добрый день. По тематике полиграфии ищем человека, с опытом работы по контекстной рекламе. Напишите что можете сделать, что это даст, на сколько улучшится ситуация? в данный момент бюджет 100 грн, из них примерно 40 кликов и ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка рекламной кампании Adwords на английском

    $100

    Требуется настроить рекламную кампанию Adwords для интернет-магазина коллекционных игрушек. Таргетинг - США. Ожидаемое число ключевых фраз - 300. Подробности после демонстрации портфолио работ и согласования медиа-плана.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реклама для сайта по продаже купонов Яндекс Директ

    $1000

    Нужно провести рекламную кампанию для сайта http://www.adw.im/ Основное направление - продажа купонов для Яндекс Директ. Выгоды для клиентов: при затратах в 6500 рублей клиент получает аккаунт в Яндекс Директ с балансом 12000 рублей.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Устранение проблем с построением системы аналитики

    Требуется помощь в устранении проблем с построением системы аналитики на сайте Что требуется анализировать: Сейчас у нас на сайте есть ряд посадочных страниц (порядка 20, а со страницами для А/Б тестирования 40), каждая из которых принимает посещения ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по генирации трафика

    $1000

    Наша компания занимается интернет-тренингами в областях: - увеличение продаж в малом бизнесе; - интернет-бизнес, интернет-стартапы; - личностный рост, личная эффективность; - удаленная работа, фриланс, удаленные профессии; В данный момент нам нужен полноценный менеджер по интернет-рекламе, который может распределять бюджет и ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад