Создать грамотную рекламную компанию на директе

Контекстная рекламаЗавершен12 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт eurobarm.ru, необходимо создать эффективную рекламную компанию с адекватной стоимостью клика и реальным откликом покупателей на яндексе и возможно гугле.

10 лет назад
Vood85
Дамир 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
4 дня
Спасибо Роману за качественную работу! До сих пор продолжаем сотрудничать) и я думаю так и будем продолжать!))
Спасибо Дамиру! Все здорово. работаем!
  • Похожие заказы

  • Улучшить контекст

    Добрый день. По тематике полиграфии ищем человека, с опытом работы по контекстной рекламе. Напишите что можете сделать, что это даст, на сколько улучшится ситуация? в данный момент бюджет 100 грн, из них примерно 40 кликов и ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка рекламной кампании Adwords на английском

    $100

    Требуется настроить рекламную кампанию Adwords для интернет-магазина коллекционных игрушек. Таргетинг - США. Ожидаемое число ключевых фраз - 300. Подробности после демонстрации портфолио работ и согласования медиа-плана.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реклама для сайта по продаже купонов Яндекс Директ

    $1000

    Нужно провести рекламную кампанию для сайта http://www.adw.im/ Основное направление - продажа купонов для Яндекс Директ. Выгоды для клиентов: при затратах в 6500 рублей клиент получает аккаунт в Яндекс Директ с балансом 12000 рублей.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Устранение проблем с построением системы аналитики

    Требуется помощь в устранении проблем с построением системы аналитики на сайте Что требуется анализировать: Сейчас у нас на сайте есть ряд посадочных страниц (порядка 20, а со страницами для А/Б тестирования 40), каждая из которых принимает посещения ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по генирации трафика

    $1000

    Наша компания занимается интернет-тренингами в областях: - увеличение продаж в малом бизнесе; - интернет-бизнес, интернет-стартапы; - личностный рост, личная эффективность; - удаленная работа, фриланс, удаленные профессии; В данный момент нам нужен полноценный менеджер по интернет-рекламе, который может распределять бюджет и ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подключить цели в метрике для 40 lending page

    Есть 40 посадочных, необходимо подключить к каждой исполнение цели (отправка формы) и заодно вставить код онлайн консультанта (просто вставка одного и того же кода на все страницы в теге боди) Пост оплата на карту сбербанка или ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка и введение РК в директе/adwords

    Создать РК на любых площадках для контекстной рекламы, соблюдая следующие требования: 1. Площадки: http://osetrovayaikra.ru/ и http://osetr-ikra.ru/ 2. Нужно 5-6 заявок в день с каждой площадки 2. конверсия на сайтах около 1,43% 3. цена заявки не выше 600 рублей 4. срок ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад