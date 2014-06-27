Создать грамотную рекламную компанию на директе

Добрый день. По тематике полиграфии ищем человека, с опытом работы по контекстной рекламе. Напишите что можете сделать, что это даст, на сколько улучшится ситуация? в данный момент бюджет 100 грн, из них примерно 40 кликов и ...
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Сайт eurobarm.ru, необходимо создать эффективную рекламную компанию с адекватной стоимостью клика и реальным откликом покупателей на яндексе и возможно гугле.
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