Нужен постинг по форумам

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Нужен человек для постинга рекламных объявлений.

Ваша задача:

1. найти любые форумы или сайты (тематические по заданному объявлению)

2. сделать постинг на данные сайты

3. сформировать отчет с ссылками на сайты

4. отправить на проверку

Человек нужен на постоянную работу.

От Вас - цена за 1 пост.

Опыт предыдущих работ приветствуется.

10 лет назад
roman_golubev
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад