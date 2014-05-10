Менеджер-аналитик по контексту.

$500
Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки219 просмотров
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Есть несколько РК в директе и Эдвордс.

Нужна постоянная работа по аналитике, настройке объявлений, отслеживанию конверсий, замеру ROI и т.п.

Ищу человека, обладающего серьезным опытом, а не просто самоучку ;)

Пожалуйста, в откликах укажите свои компетенции, подтвердите их чем-либо - отзывы, ссылки на примеры успещных кейсов, резюме.

Исполнителям из Питера - особые условия.

10 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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