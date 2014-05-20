Настроить Adwords

$25
Контекстная рекламаЗавершен5 заявок157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Надо настроить две рекламные компании - у обоих спортивная тематика.

Обе компании между собой конкурируют. Дневной бюджет каждой компании 100 рублей в день.

Настройка на вашем зарегистрированном с нуля аккаунте, который в дальнейшем передается мне.

10 лет назад
kammisha
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
TREk32
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
2 дня
Человек знает свою работу в Adwords. Просто Молодец!
Все как договаривались.
  • Похожие заказы

  • Аккаунт с Гарантийными письмами для Яндекс Директа

    Здравствуйте Проблема: Я Беларус, и хочу рекламировать различные тематики инфопродуктов и инфобизнеса в контекстной рекламе Яндекс Директ. Но в последнее время Яндекс Директ стал требовать гарантийные письма. А сделать такое письмо в Беларуси не получилось, ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер-аналитик по контексту.

    $500

    Есть несколько РК в директе и Эдвордс. Нужна постоянная работа по аналитике, настройке объявлений, отслеживанию конверсий, замеру ROI и т.п. Ищу человека, обладающего серьезным опытом, а не просто самоучку ;) Пожалуйста, в откликах укажите свои компетенции, подтвердите их ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по контекстной рекламе

    Навыки: Знание Яндекс Директ, Google AdWords Опыт работы с кампаниями в 200-300 объявлений Умение подбирать семантическое ядро для кампании Умение строить свою работу и разрабатывать кампании согласно плану Умение работать в команде Умение составлять планы своей работы и возможность их реализовывать ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен постинг по форумам

    Нужен человек для постинга рекламных объявлений. Ваша задача: 1. найти любые форумы или сайты (тематические по заданному объявлению) 2. сделать постинг на данные сайты 3. сформировать отчет с ссылками на сайты 4. отправить на проверку Человек нужен на постоянную работу. От ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Директ

    Разработка и настройока новой рекламной кампании интернет-магазина детской одежды (www.pooha.ru)

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Улучшить контекст

    Добрый день. По тематике полиграфии ищем человека, с опытом работы по контекстной рекламе. Напишите что можете сделать, что это даст, на сколько улучшится ситуация? в данный момент бюджет 100 грн, из них примерно 40 кликов и ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка рекламной кампании Adwords на английском

    $100

    Требуется настроить рекламную кампанию Adwords для интернет-магазина коллекционных игрушек. Таргетинг - США. Ожидаемое число ключевых фраз - 300. Подробности после демонстрации портфолио работ и согласования медиа-плана.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад