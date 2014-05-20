Настроить Adwords

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Добрый день.
Надо настроить две рекламные компании - у обоих спортивная тематика.
Обе компании между собой конкурируют. Дневной бюджет каждой компании 100 рублей в день.
Настройка на вашем зарегистрированном с нуля аккаунте, который в дальнейшем передается мне.
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