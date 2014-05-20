Настроить Adwords

Есть несколько РК в директе и Эдвордс. Нужна постоянная работа по аналитике, настройке объявлений, отслеживанию конверсий, замеру ROI и т.п. Ищу человека, обладающего серьезным опытом, а не просто самоучку ;) Пожалуйста, в откликах укажите свои компетенции, подтвердите их ...