Аккаунт с Гарантийными письмами для Яндекс Директа

Здравствуйте

Проблема: Я Беларус, и хочу рекламировать различные тематики инфопродуктов и инфобизнеса в контекстной рекламе Яндекс Директ. Но в последнее время Яндекс Директ стал требовать гарантийные письма. А сделать такое письмо в Беларуси не получилось, нотариусы не хотят брать ответственность и заверять подпись на таком письме.

Задача: Нужно создать аккаунт в Яндекс Директ на реального человека. После этого вы предоставляете мне доступ к этому аккаунту. Я создаю рекламные компании и делаю под них гарантийное письмо на человека (на которого будет аккаунт создан) и вам нужно будет взять этого человека и свести его с нотариусом (или пойти самому - если будете вы сами), для заверения подписи. После заверения вы это письмо должны будете отправить по адресу в яндекс директ (я вам адрес скажу).

Сотрудничество будет происходить в долгосрочной перспективе, так как я буду делать и другие рекламные компании и соответственно их нужно будет тоже подтверждать через гарантийные письма.

Оплату произвожу за ваши хлопоты (НАЗЫВАЙТЕ СРАЗУ) + услуги нотариуса (НАЗЫВАЙТЕ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ).

Рассчитываться смогу через WebMoney